Reggio Calabria, allarme per truffe e furti in abitazione: si spacciano per Poliziotti o Avvocati, “suo figlio ha avuto un incidente”

Diverse segnalazioni stanno pervenendo in questi giorni per dei fatti accaduti a Reggio Calabria, in tutta l’area comunale. Si tratta di truffe da parte di alcuni soggetti che, telefonicamente o porta a porta, disturbano la abitazioni spacciandosi per forze dell’ordine o Avvocati. Risultano chiamate a tappeto da nord a sud della città: chi è dall’altra parte della cornetta, mostrandosi per Poliziotto, Carabiniere o Legale, chiede all’interlocutore di uscire di casa per presentarsi in caserma; oppure riferisce all’interlocutore di presunti incidenti stradali al figlio per chiedere in cambio denaro o oggetti preziosi, volti a chiudere la pratica.

E’ una delle truffe più classiche e tradizionali, che ha nel mirino soprattutto gli anziani che vivono da soli in casa. Questi soggetti, che chiamano al telefono o ancora meglio si presentano sotto casa, sanno come rendersi credibili agli occhi soprattutto dei più ingenui e in alcuni casi riescono nel loro intento.

Truffe e furti in abitazione a Reggio Calabria, cosa fare per evitare di essere raggirati

Chiunque dovesse trovarsi di fronte a situazioni del genere, innanzitutto non permetta a nessuno di introdursi nella propria abitazione e non fornisca alcun tipo di dato personale, ancor di più se sensibile. Dopodiché, qualora dovesse trovarsi in difficoltà, avverta immediatamente 112 o 113.