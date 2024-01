Reggio Calabria: grande successo per il concerto “Armonie Natalizie” | FOTO

StrettoWeb

Nella serata del 30 dicembre scorso, l’antico borgo di Cataforio si è trasformato in un luogo di festa e di gioia, grazie al sontuoso concerto “Armonie Natalizie” che ha attirato una folla entusiasta. L’evento, organizzato dal Circolo Oratorio Sant’Agata, in collaborazione con la Parrocchia San Giuseppe- SS Salvatore e del Chorus Christi, con il patrocinio del Consiglio regionale della Calabria, di Federcori e Chorus Inside Sicilia, ha rappresentato un vero trionfo di melodie armoniose che hanno reso l’evento unico nel suo genere.

Cori partecipanti all’evento sono stati:

Coro Polifonico “Chorus Christi” (Reggio Calabria), diretto dal M° Antonino Ripepi

Coro “Laudate Dominum di Salvatore Di Blasi” (Ass. Coro Lirico Siciliano di Barcellona Pozzo di Gotto – (Me), diretto dal M° Salvatore Di Blasi

Coro Polifonico San Pietro e Paolo (Cardeto), diretto dal M° Tina Crea

accompagnati in maniera impeccabile dall’orchestra assemblata per l’occasione composta da: Primo Violino: M° Grazia Barillà

Secondo Violino: M° Luca Calabrese

Viola: M° Davide Schirripa

Violoncello: M° Eletta Franco

Flauto traverso: M° Sharon Crucitti

Sassofono: M° Angelo Papazzo

Organista: M° Prof. Andrea F. Calabrese

hanno interpretato magistralmente brani appartenenti alla tradizione popolare natalizia calabrese e siciliana.

Don Saverio Caccamo, Parroco della Parrocchia San Giuseppe- SS Salvatore, dichiara che: “Il concerto è stata un’esperienza straordinaria che ha toccato il cuore di tutti presenti. Le voci armoniose e il repertorio ben curato da parte di tutti e tre i cori hanno creato un’atmosfera unica, trasmettendo un senso di comunità e spiritualità. Un evento indimenticabile che ha unito le anime attraverso la bellezza della musica sacra“.

Per Don Giovanni Gattuso “Questi concerti non trasmettono solo gioia ed allegria ai nostri cuori, ci aiutano a riflettere sul vero senso del Natale. È Natale, di fronte a Dio che si fa bambino per salvare ogni uomo, per prendere su di sé tutte le colpe dell’umanità, non resta che la meraviglia e la preghiera, che tante volte diventa anche canto. La musica ci aiuta a non cedere alla malinconia ed a spalancare le porte del cuore per accogliere Gesù Bambino anche in questi momenti difficili”.

“Il concerto non è stato un semplice spettacolo musicale – afferma il Maestro Ripepi – ma ha rappresentato anche una importante occasione di condivisione di momenti di gioia, entusiasmo e anche di solidarietà. Siamo felici che la raccolta fondi, istituita appositamente in favore della FONDAZIONE CHOPS ETS MALATTIE RARE, abbia scatenato la generosità dei numerosissimi spettatori presenti”.