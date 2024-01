Reggio Calabria, ritrovato storico cimelio di oltre 100 anni fa | FOTO e DETTAGLI

StrettoWeb

“E’ con grande piacere che oggi presentiamo uno storico cimelio ferroviario, risalente al periodo a cavallo tra fine ‘800 ed i primi del ‘900, in esposizione al nostro piccolo museo”. E’ quanto dichiara Pino Strati, Presidente di Incontriamoci Sempre, relativamente al ritrovamento di uno storico cimelio ferroviario adesso presente al Museo di Santa Caterina, a Reggio Calabria.

Lo storico oggetto, della capacità di 10 litri di petrolio e della misura di 50 cm in altezza, 23 di diametro alla base e 6 di boccaglio, veniva usato quotidianamente dal Lampista della Stazione di Tropea, inaugurata il 6 giugno 1894 in occasione dell’attivazione della tratta Pizzo-Ricadi della ferrovia Tirrenica Meridionale, per il rifornimento dei Lumi a petrolio presenti nella struttura, quando ancora non c’era copertura della rete elettrica. “Altri cimeli – conclude Strati – sono presenti presso il nostro piccolo Museo di S. Caterina e ne arriveranno altri ancora. Proprio per questo questa Stazione è unica nel suo genere, l’unica a ricordare la storia FS dell‘ ex compartimento di Reggio Calabria”.