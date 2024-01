Reggio Calabria, risse e disordini in centro nella notte di Capodanno: interviene la Polizia | VIDEO

StrettoWeb

Inizia con il botto il 2024 a Reggio Calabria. Mentre nelle altre città calabresi ci sono concerti di cantanti famosissimi che danno il benvenuto al nuovo anno all’insegna della buona musica e del divertimento poi sano, a Reggio Calabria – senza eventi e con orde di bifolchi in preda ai fumi dell’alcool – dilaga il degrado che degenera in risse e disordini.

A piazza Duomo, infatti, a pochi metri dal villaggio di Natale famoso per essere rimasto chiuso per tutte le feste, intorno alle ore 3:45 della notte si è scatenata una rissa molto violenta tra più persone. Non si conosce ancora bene la dinamica né il numero esatto delle persone coinvolte ma come si evince dal video a corredo dell’articolo, due stranieri sono stati fermati dalla Polizia prontamente intervenuta sul posto. Nel primo caso da un alterco si è passati alle mani con numerosi pugni tra le persone coinvolte, molti italiani, e qui la polizia ha fermato uno straniero facendo ritornare la calma. Nel secondo caso invece qualche metro più avanti, sempre nella zona di Piazza Duomo, uno straniero è stato immobilizzato dalla Polizia e portato in Questura davanti ai tanti che guardavano la scena in una prima notte dell’anno movimentata.

Purtroppo questi episodi fanno capire quanto è degradata la città e quanto sono ricorrenti episodi di questo tipo che fino a qualche anno fa erano quasi assenti.

Reggio Calabria: prima notte del 2024 movimentata in pieno centro