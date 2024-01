Reggio Calabria, Ripepi: “mancano 4 consiglieri comunali per fare cadere Falcomatà. Il Ponte? E’ l’unica speranza…”

StrettoWeb

Massimo Ripepi, candidato sindaco di Reggio Calabria con Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi, in una diretta social, rimarca: “arriva in consiglio comunale la mozione di sfiducia, speriamo di trovare 4 consiglieri comunali per fare cadere Falcomatà”, evidenza. “La città è ferma con i lavori pubblici bloccati e l’autonomia differenziata non farà altro che peggiorare la situazione. Il Ponte? E’ l’unica speranza di sviluppo, è fondamentale per la nostra terra“, rimarca Ripepi.

“Baccellieri, anche nella trasmissione odierna, ne ha dette di tutti i colori: invito il figlio Dario, che si candiderà alle elezioni, ad un confronto in diretta ed a visitare la comunità, noi siamo assolutamente trasparenti”, conclude Ripepi.

