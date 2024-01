Ripepi: “Scanzi e Baccellieri non sono buffoni, ma solo attori e commercianti. E con Cateno De Luca…”

StrettoWeb

Tradizionale diretta social per Massimo Ripepi, consigliere comunale e candidato sindaco di Alternativa Popolare. “Proseguono gli attacchi di lecchini e venduti contro il nostro progetto ma noi andiamo avanti basandoci sulla verità e trasparenza. Scanzi e Baccellieri? Non sono buffoni, ma solo attori e commercianti. Tra l’altro il figlio Dario si candiderà alle elezioni comunali, quindi hanno più di uno scopo”, rimarca Ripepi.

“Cateno De Luca? E’ un mio amico, ho dialogato con lui ma non abbiamo chiuso l’accordo. Siamo contenti di essere con Bandecchi in Alternativa Popolare”, sottolinea Ripepi. “I partiti? Non sono un problema se non sono invadenti. Sono sicuro che vinceremo le elezioni, tra pochi giorni inizierò un tour per tutta la città per ascoltare e tentare di risolvere le varie problematiche”, conclude Ripepi.

