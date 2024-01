Reggio Calabria, raduno Fiat 500 fino a Oliveto ma i cittadini si arrabbiano: “con queste strade come ci arrivano?” | FOTO

StrettoWeb

E’ tutto pronto a Reggio Calabria per il 3° mini raduno di Fiat 500 che da Pellaro arriverà a Oliveto e Rosario Valanidi, tutti quartieri della zona sud della città. L’evento di venerdì 5 gennaio, che rientra ne “Il magico Natale di Oliveto”, è organizzato con il patrocinio del Fiat 500 Club Italia coordinamento di Reggio Calabria. Si inizia alle 16.30 con il raduno, prima della partenza alle ore 18. Alle 20 il panino con la salsiccia.

In merito all’evento, però, si è alzato forte il vento di protesta dei cittadini della vallata del Valanidi, soprattutto di Croce Valanidi e Oliveto. Il motivo? Le strade dissestate. Dalle voragini ai dossi naturali provocati dalle radici degli alberi (e già più volte segnalate), la situazione non è delle migliori, sicuramente non un bel biglietto da visita per il raduno.

La denuncia del Comitato Croce-Oliveto

A denunciare la situazione è la Presidente del Comitato Croce Valanidi-Oliveto, Stefania Foti, tramite le pagine dello stesso comitato. “Siamo arrivati a Gennaio 2024 e nulla è cambiato. Tra due giorni si terrà un raduno delle Fiat 500 dove i partecipanti sfileranno partendo da Pellaro per raggiungere Oliveto e Rosario Valanidi – ha detto la Presidente del Comitato – Attraverseranno tutto il territorio del Valanidi e mi chiedo in quali condizioni dovranno farlo?? Dovranno attraversare la Via Croce Valanidi piena di buche o la Via Trapezi impraticabile per i dossi creati dalle radici degli alberi? Dovranno attraversare le vie di Oliveto che versano in uno stato di abbandono e incuria dove l’intensa vegetazione invade le strade?”.

“Inutili e invani i numerosi solleciti fatti pervenire agli enti preposti e all’amministrazione comunale – ha continuato Stefania Foti – e non solo in previsione per l’evento programmato ma sono mesi e mesi che si chiede di mettere in sicurezza una strada. Nonostante siano a conoscenza della situazione e delle condizioni di pericolosità da moltissimo tempo, perché me ne sono accertata personalmente, ancora ad oggi non è stato fatto nulla. Non è una situazione che si è venuta a creare così all’improvviso, sono mesi addirittura anni per quanto riguarda quella in Via Trapezi quindi mi chiedo “ma quanto tempo ci vuole a programmare e ad eseguire un intervento?? Tempi così lunghi sono davvero intollerabili. È vergognoso! La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità per gli amministratori!”.

In allegato alcune immagini di Via Trapezi, a Croce Valanidi, che evidenziano nel dettaglio la situazione sopra descritta.