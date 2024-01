A Reggio Calabria la presentazione del libro di Gervasi

StrettoWeb

Il 6 gennaio Al Bar Meduuza a Reggio Calabria, con una discreta cornice di pubblico, è andata in scena la presentazione del Libro di Giuseppe Gervasi, poeta, scrittore, conduttore televisivo e già Sindaco FF di Riace. Ad introdurre l’evento è stato Antonio Malara che ha voluto la realizzazione dello stesso per dare un augurio di inizio anno alternativo sottolineando l’importante ruolo culturale dello stesso autore in grado di porre con poche righe di poesie, profonde riflessioni sociali.

Il ruolo di moderatore è stato affidato al giovanissimo giornalista Luigi Gangeri che ha impostato la discussione sotto forma di intervista aperta ai relatori: Alessio Cimino, dirigente sportivo da sempre nel mondo del basket e molto impegnato nel mondo sociale; Pietro Sergi, Presidente dell’associazione Spiriti Liberi, scrittore di Romanzi e Capogruppo di minoranza nel consiglio di Careri e il Professore Mangiola, anche lui autore di moltissimi libri, che è intervenuto a più riprese creando una vivace discussione anche con qualche intervento dal pubblico su tematiche sociali in particolare quella del viaggio della speranza e che ha voluto dare una propria interpretazione della tipologia della poesia di Gervasi definendola “poesia come epifania dello Spirito”, giocando anche sulla data dell’evento, appunto festa dell’epifania. La serata si è conclusa con la lettura di alcune poesie dello stesso libro.