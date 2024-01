Reggio Calabria: Natalina Galizia nuova presidente del Soroptimist Club

StrettoWeb

Mercoledì 20 dicembre, presso il Ristorante “L’A Gourmet L’Accademia”, la Presidente uscente del Soroptimist Club di Reggio Calabria ha passato le consegne a Natalina Galizia, che guiderà il club nel biennio 2024.2025. Dopo il momento solenne dell’accensione delle candele, a testimonianza della condivisione dei valori e delle finalità dell’Associazione, e della consegna del distintivo e dello Statuto alle nuove socie, la Past Presidente Olga Spanò ha illustrato le attività realizzate nel corso del suo biennio e ha rivolto un sentito ringraziamento a tutte le socie e le consigliere che, con la loro presenza e disponibilità, ne hanno garantito i risultati auspicati.

Ha poi espresso il più caloroso benvenuto alle nuove otto socie di cui il Club si è arricchito, Patrizia Balestrieri, Maria Calabrò, Sabina Canale Ursino, Francesca Diano, Gilda Giunta, Ivana Poeta, Sonia Romeo, Maria Francesca Tuscano, che a loro volta hanno manifestato la volontà di costante impegno e di condivisione degli obiettivi del Soroptimist.

Ha rivolto, infine, un ringraziamento particolare alla nuova presidente per la costante dedizione dimostrata al Club, sin dal suo ingresso, con l’augurio di un proficuo lavoro per il nuovo biennio. Natalina Galizia, nel prendere la parola, con grande emozione, ha sottolineato:

“Rivolgo un profondo e sincero ringraziamento per la fiducia che le socie mi hanno espresso nel conferirmi tale prestigioso incarico che cercherò di ricambiare con il mio impegno e con la volontà di servire gli alti valori del Soroptimist: il rispetto per il valore di ogni persona umana, l’amicizia, la condivisione e la solidarietà, la pace, il bene comune. Desidero esprimere tutto il mio apprezzamento per il lavoro della carissima Olga, Presidente uscente, che, con grande energia ed entusiasmo, ha guidato il nostro Club e, con una fitta serie di brillanti manifestazioni, ha dato lustro al nostro sodalizio, facendolo conoscere e apprezzare ad ogni sua iniziativa. Grazie anche al Consiglio Direttivo uscente che, con il suo operoso impegno, ha indirizzato e sostenuto quanto messo in campo dal nostro Club”.

Ha quindi presentato il Nuovo Consiglio Direttivo: Past President Olga Spanò, vicepresidente Gemma Miggiano, consigliere Rosalba Di Filippo, Adele Quattrone, Giulia Arcuri e Maria Rosa Abenavoli, tesoriera Adriana Familiari, segretaria Mariella Grande, delegate Emma Claudia Corigliano e Francesca Crea, Programme Director, Laura Giovine, Assistant Programme Director, Anna Maria Putortì, rivolgendo loro un sentito ringraziamento per la disponibilità data a ricoprire tali incarichi.

La neopresidente ha infine espresso la volontà di lavorare in rete con tutti quei soggetti istituzionali e non che, per ruolo e vocazione, perseguono lo stesso obiettivo di una convivenza umana pacifica, equa, solidale e sostenibile.

La cerimonia è stata impreziosita da un momento musicale a cura di Roberta Panuccio, soprano e finalista per la Calabria al concorso organizzato dal Soroptimist International d’Italia “Giovani Talenti della Musica 2023”, accompagnata al pianoforte da Francesco Rosaniti.

La serata si è conclusa in un clima di amicizia e cordialità alla presenza delle numerose socie intervenute con i rispettivi coniugi, e dei graditi ospiti: le presidenti uscenti dei Club di Messina e di Palmi, Linda Schipani e Maria Teresa Santoro, accompagnate dalle Presidenti entranti Margherita Pandolfi e Cettina Crocitti, Francesco Romano, direttore del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria, presente con la propria consorte.