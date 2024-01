Reggio Calabria, basket in lutto: è morto Nicola Saccà, eroe della Cestistica Piero Viola

StrettoWeb

Il 2024 del basket reggino si apre con una triste notizia. E no, non ha nulla a che fare con un semplice risultato maturato sul parquet. Reggio Calabria piange la morte di Nicola Saccà, eroe della Cestistica Piero Viola con la quale disputò 6 campionati di C e 2 di B dalla stagione ’68-’69 alla stagione ’75-’76. Si è spento all’età di 73 anni.

Di ruolo pivot, nonostante i soli 186 cm di altezza, fu un ottimo rimbalzista grazie alle abilità di saltatore sviluppata giocando contemporaneamente a pallavolo nella squadra dei Vigili del fuoco. Nicola Saccà ha scritto pagine indimenticabili all’origine del mito Viola. Dopo aver terminato la carriera da giocatore è stato anche uno stimato coach in ambito maschile e femminile.

Il comunicato della Myenergy Viola

Attraverso i social la Myenergy Viola ha espresso così il suo cordoglio per la scomparsa di Nicola Saccà: “è con profonda tristezza che Myenergy Reggio Calabria esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicola Saccà, giocatore della Cestistica Piero Viola, eroe del basket reggino. La società neroarancio porge affettuosamente le condoglianze alla famiglia Saccà. Riposa in pace Nicola, la terra ti sia lieve“.