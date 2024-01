Reggio Calabria, morte cardiologo Romeo. Cannizzaro: “Mi colpisce profondamente la dipartita di Franco”

StrettoWeb

“Mi colpisce profondamente la dipartita del Dottore Francesco Romeo, cardiologo di fama internazionale, ma soprattutto calabrese orgoglioso di esserlo e amico personale mio e della mia famiglia. Un legame viscerale quello tra lui e la nostra terra che, nonostante la notorietà ed i successi professionali a livello mondiale, non ha mai tralasciato. Anzi, l’ha sempre portata con sé, in giro per il mondo”. Così l’On. Francesco Cannizzaro, nelle sue dichiarazioni di cordoglio per la morte di Francesco Romeo.

“Una carriera ricca di successi che ora mi risuona in mente come un tamburo. Così come le nostre lunghe passeggiate romane o le sue incursioni estemporanee alla Camera dei Deputati solo per prendere un caffè insieme. Un grande affetto mi lega ai suoi cari, in particolare alle figlie Alessia, Silvia e Francesca, ed alle sorelle Pina e Carmelina. A loro va il mio abbraccio più forte. Franco resterà sempre impresso nei cuori nostri, dei reggini e di tutti i calabresi”, conclude Cannizzaro.