Reggio Calabria, “a Bocale condizioni disastrose”: lo scaricabarile dell’amministrazione

“Oggi sono stato a Bocale il mio paese ed ho trovato ancora la via nazionale in condizioni disastrose. Tutto ciò non è accettabile! La società Elettrica ha effettuato lavori di scavo senza ripristinare correttamente il manto stradale, causando un danno ai cittadini ed all’Amministrazione Comunale. Ho chiesto a Sindaco, Assessori e Dirigenti di intervenire con urgenza per costringere la società che ha causato questo scempio, a riparare i danni e ripristinare una viabilità normale. Per fortuna che ci sono cittadini laboriosi e pazienti che provano a spazzare la strada dalla tanta polvere causata dallo scavo“.

E’ quanto si legge in un post pubblicato sui social da Giuseppe Marino, Consigliere Comunale e Metropolitano di Reggio Calabria, capogruppo del PD e membro di spicco della maggioranza di Falcomatà. A corredo del post Marino ha allegato delle immagini della situazione descritta, con evidente le criticità per la viabilità a Bocale.

Marino, denunciando giustamente una reale criticità cittadina, ha messo a segno l’ennesimo autogol di questa amministrazione ormai in frantumi, tenuta su a colpi di compromessi nemmeno tanto stabili. Non è infatti plausibile e credibile che la responsabilità delle condizioni in cui versa Bocale possa essere attribuita esclusivamente alla società Elettrica. Gli amministratori, mentre si perpetrava questo scempio, dov’erano?

