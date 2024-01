Reggio Calabria: il 2024 di Incontriamoci Sempre inizia con tre iniziative

StrettoWeb

“Neanche il tempo di salutare il brillante 2023” dichiara il Presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati “foriero di molteplici attività svolte, ed eccoci proiettati nel nuovo anno con tre appuntamenti per il fine settimana: Venerdì 5 gennaio alle ore 11.00, come da nostra tradizione, visiteremo i bambini ricoverati al Reparto di Pediatria del Gom di Reggio Calabria, con un carico di sorrisi e tanti, tanti giocattoli e dolciumi“.

La folta delegazione che accompagna da anni il vulcanico Pino Strati è composta dal Presidente Onorario di Incontriamoci Sempre, Dott. Nuccio Macheda, Primario di Terapia Intensiva del Gom, dal Capo Sala del reparto di Gastroenterologia, dott. Giovanni Romeo, dal Padre Spirituale dell’Associazione, Don Giacomo D’Anna, dal segretario dell’Associazione dei Pasticceri Artigiani Reggini Paolo Macheda, accompagnato da altri soci Apar, da Katya Romeo, dalla Prof. Simona Treccosti e dal direttivo tutto.

“Sabato 6 gennaio alle ore 17.30” prosegue Strati “la Befana arriverà presso l’auditorium Don Orione di S.Antonio a Reggio Calabria, in collaborazione con l’opera Antoniana ed l’Associazione José Carlos. Sarà una bella serata per i bambini“. Domenica 7 gennaio alle ore 17.30, ripartirà la stagione Culturale di Incontriamoci Sempre, con la rassegna Calabria D’Autore.

“A partire dalle ore 16.00” conclude Strati “ci sarà l’esposizione di auto sportive e d’epoca all’ingresso della sede ACI, a Reggio Calabria, in attesa della presentazione del libro, alle 17.30, “La favola di Joe Nastasi”, con la presenza dello stesso Nastasi, noto come “Mister Lamborghini” grazie alla sua intensa attività negli USA, l’introduzione dall’autore Pino Chillemi e la conduzione a cura del Dott. Vincenzo Montemurro, noto Cardiologo e fine storico ed intellettuale Scillese. L’evento, in collaborazione con ACI Reggio C., si svolgerà, eccezionalmente, nell’atrio della sede di dell’Automobil Club di Via De Nava, a Reggio Calabria“.