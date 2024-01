Reggio Calabria, grave perdita d’acqua nella zona nord della città: Santa Caterina completamente allagata

StrettoWeb

Da ben due giorni una enorme perdita d’acqua sta allagando completamente la via Santa Caterina a Reggio Calabria. La copiosa perdita d’acqua rende impossibile il passaggio dei pedoni e dalla via Santa Caterina scende lungo una discesa simulando un vero e proprio fiume in piena come possiamo vedere dalle immagini a corredo dell’articolo.

Reggio Calabria, le immagini della copiosa perdita d'acqua a Santa Caterina