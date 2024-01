Reggio Calabria, il genio della “piastra copri-buche” si è palesato: l’intervista a Enzo Crisonà | VIDEO

StrettoWeb

L’abbiamo ironicamente definita una grande invenzione di ingegneria mondiale. Ironicamente fino a un certo punto. L’articolo e la foto, infatti, hanno riscosso talmente tanto successo da essere paragonabili davvero a una geniale invenzione. Una forma d’arte che a Reggio Calabria si affianca a quelle storiche di “spazza-tour”. Il riferimento è alla piastra “copri-buche” in Via Loreto che ha riscosso l’attenzione della redazione di StrettoWeb e di tantissimi cittadini.

Siamo arrivati alla conclusione che, se tante voragini in città non vengono coperte – rimanendo facili prede di copertoni di auto o di poveri motociclisti – è proprio per testare al massimo la genialità e la fantasia dei reggini. Uno di loro si è dilettato in questa magia e, dopo il successo, ha voluto palesarsi. Si chiama Enzo Crisonà e ha pensato di scrivere alla nostra redazione in seguito alla pubblicazione dell’articolo, spiegando cosa è accaduto e i motivi per cui – vista la fossa profonda – abbia immaginato a una soluzione per attutire il colpo di chi passava di là.

Reggio Calabria, l’intervista a Enzo Crisonà

“Mi sono accorto di questa pericolosa buca di un metro di profondità – spiega Crisonà a StrettoWeb – che sarebbe stata motivo di incidenti e feriti. Mi sono subito allarmato ma, girandomi sulla sinistra, ho visto una piastra che aveva più o meno le dimensioni della buca. Così l’ho poggiata nel foro sulla strada. Con mia soddisfazione, dopo un giorno, ho visto che la buca era stata coperta dal Comune. Però a un metro ce n’è un’altra meno pericolosa che sarà lasciata così”.

