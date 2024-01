Reggio Calabria, cittadino affetto da favismo nella zona sud: il Sindaco vieta coltivazione e vendita di fave e piselli

StrettoWeb

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, attraverso un’ordinanza, ha imposto il divieto di coltivare e vendere fave e piselli in un’area della zona su della città. Nello specifico nell’area ricadente nel raggio di mt. 500 dall’abitazione di residenza sita in Via Trapezzoli Sud, a Croce Valanidi. Di seguito la nota del Comune.

“Il Sindaco, premesso che:

il favismo è una malattia genetica, caratterizzata dal deficit dell’enzima G6PDH normalmente presente nei globuli rossi;

gli individui affetti da favismo, qualora entrino in contatto con specifiche sostanze (fave, piselli e/o i loro pollini), possono sviluppare crisi emolitiche acute tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto stesso;

Visto che con comunicazione pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 5531.E del 09.01.2024, questo Ente è venuto a conoscenza della presenza di un cittadino affetto da favismo residente in Via Trapezzoli Sud – 89134 (RC):

ORDINA

divieto di coltivazione e vendita di fave e piselli nell’area ricadente nel raggio di mt. 500 dall’abitazione di residenza sita in Via Trapezzoli Sud – 8913 4 (RC).

Le piantagioni di fave e piselli eventualmente ivi esistenti devono essere eliminati immediatamente, a spese dei contravventori e, comunque, non oltre giorni 7 (sette) dalla pubblicazione della presente ordinanza”.

