Reggio Calabria, enorme folla in acqua per il bagno di Capodanno grazie al clima mite | FOTO

Insolita location per il tradizionale bagno di Capodanno di Reggio Calabria, che questa mattina non si è tenuto come sempre al Lido Comunale ma nel primo tratto del Lungomare, con la partecipazione di oltre 100 cittadini tra cui il Sindaco e il Prefetto. Il clima mite e soleggiato, con +19°C e assenza di vento, ha contribuito ad una massiccia partecipazione: grazie a questo clima, l’evento non è più soltanto per spiriti estremi.

Si rinnova, quindi, la tradizione del bagno di Capodanno nelle acque di Reggio Calabria, con l’augurio che sia di buon auspicio per un 2024 migliore.