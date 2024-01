Reggio Calabria: elezione dei nuovi coordinatori FdI, gli auguri di Gioventù Nazionale

StrettoWeb

Il 13 Gennaio si è tenuto presso l’Hotel “Excelsior” il congresso della Federazione metropolitana di Reggio Calabria FdI, il cui esito ha portato alla nomina dell’Arch. Ersilia Cedro come Presidente.

“Gioventù Nazionale Reggio Calabria ci tiene a continuare a parlare un linguaggio chiaro e preciso – come si legge in una nota –, mantenendo il proprio operato su un programma nazionale che riguardi soprattutto il nostro territorio, guardando alla città con grande dignità, crescendo e mantenendo le proprie radici su quell’identità, cultura e bene comune che ha sempre contraddistinto il movimento giovanile nelle scuole, nelle università ed ambienti professionali“.

“Con l’obiettivo di ognuno a cooperare attraverso un dialogo costruttivo volto alla ricerca di soluzioni comuni per il progresso del nostro territorio, inviamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro ai nuovi coordinatori Arch. Ersilia Cedro (Federazione Città di Reggio Calabria) e Dott. Bruno Squillaci (Federazione Provinciale di Reggio Calabria) e ai componenti del nuovo direttivo, sperando che questo possa essere momento di ripartenza per FdI a Reggio Calabria.

Ad Maiora!“, conclude la nota stampa.