Reggio Calabria, all’Hotel Excelsior i congressi di Fratelli d’Italia

StrettoWeb

sabato 13 gennaio 2024 presso l’Hotel Excelsior, si celebreranno i congressi di Fratelli d’Italia che si svolgeranno in formula plenaria, per il rinnovo degli organismi di partito per quanto riguarda la Federazione Provinciale e la Federazione Città di Reggio Calabria. Parteciperanno oltre agli iscritti, ai dirigenti di partito e agli amministratori locali, la coordinatrice regionale Wanda Ferro, l’europarlamentare On. Denis Nesci, l’assessore regionale della Calabria Giovanni Calabrese, il capogruppo in Consiglio regionale Giuseppe Neri, il capogruppo in Consiglio comunale Demetrio Marino. Presiederanno i congressi il senatore Raoul Russo e la senatrice Carmela Bucalo. I lavori inizieranno alle ore 9.00 circa.

Le fasi elettorali invece avranno inizio dalle ore 14.00; all’ Hotel Excelsior per la Federazione Città, mentre per la Federazione Provinciale le procedure di voto si terranno a Locri, a Palazzo Nieddu situato sul Corso V. Emanuele 7 e a Gioia Tauro presso l’Hotel Le Palme situato in Via degli Ulivi.