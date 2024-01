Fratelli d’Italia, congressi all’Excelsior: “pronti a guidare il Centro/Destra a Reggio Calabria”

StrettoWeb

Oggi, presso l’Hotel Excelsior, si stanno celebrando i congressi di Fratelli d’Italia, per il rinnovo degli organismi di partito per quanto riguarda la Federazione Provinciale e la Federazione Città di Reggio Calabria. Stanno partecipando, oltre agli iscritti, ai dirigenti di partito e agli amministratori locali, il coordinatore regionale Wanda Ferro, l’europarlamentare On. Denis Nesci, l’assessore regionale della Calabria Giovanni Calabrese, il capogruppo in Consiglio regionale Giuseppe Neri, il capogruppo in Consiglio comunale Demetrio Marino. Presiedono i congressi il senatore Raoul Russo e la parlamentare Carmela Bucalo.

I nuovi coordinatori

In corso le fasi elettorali dei congressi di Fratelli d’Italia: all’Hotel Excelsior per la Federazione Città, mentre per la Federazione Provinciale le procedure di voto si terranno a Locri, a Palazzo Nieddu e a Gioia Tauro presso l’Hotel Le Palme. Bruno Squillaci sarà il nuovo coordinatore provinciale, mentre Eliana Cedro rappresenterà la città metropolitana di Reggio.

Calabrese: “l’amministrazione comunale non funziona”

L’assessore regionale di Fdi, Giovanni Calabrese, ai nostri microfoni, ha detto: “momento importante di coinvolgimento di tutto il partito con numerosi ingressi in tutta Italia. I temi? Il centro/Sinistra a Reggio non funziona e noi dobbiamo essere pronti ad andare al voto, inoltre dobbiamo sviluppare dei ragionamenti sul Porto di Gioia Tauro e sulla SS106”, conclude.

Neri: “Centro/Sinistra non in grado di governare”

Il capogruppo di Fdi in Consiglio regionale, Giuseppe Neri, ha evidenziato: “oggi si concludono i congressi della Regione Calabria. E’ un momento importante perchè tutte le anime del partito hanno fatto una sintesi importante. L’amministrazione comunale? Non è in grado di governare la città”.

Ferro: “portare avanti gli impegni con gli elettori”

Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro, ha sottolineato: “per il futuro cercheremo di portare avanti gli impegni con gli elettori e migliorare la condizione di vita degli italiani. I congressi? Momento di confronto fondamentale”.

Nesci: “pronti a guidare il Centro/Destra a Reggio Calabria”

L’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Denis Nesci, ha rimarcato: “oggi è un momento di grande partecipazione e, da domani, inizierà un nuovo ciclo con la responsabilità di essere il primo partito in Italia. Abbiamo l’ambizione di guidare il Centro/Destra anche a Reggio Calabria”.

Russo: “partito in crescita”

Il senatore di Fratelli d’Italia, Raoul Russo, ha affermato: “il nostro partito è in crescita, in tutta Italia si registrano un incremento delle adesioni. Sono sicuro che da congressi ne usciremo rafforzati con una classe dirigente qualificata e radicata”.

Bucalo: “per il Sud abbiamo già fatto tanto”

La parlamentare di Fratelli d’Italia, Carmela Bucalo, ha spiegato: “oggi è una giornata importante ed utile per rinnovare gli organi dirigenti. Il nostro progetto politico è quello di dare dare risposte ai cittadini e per il Sud abbiamo già fatto tanto”.

