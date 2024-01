Reggio Calabria, Conf.Agr.Italy nomina Maria Modaffari Coordinatore Provinciale

StrettoWeb

Il Presidente Nazionale di Conf.Agr.Italy dott. Antonio Grieci ha nominato la dott.ssa Maria S. Modaffari Coordinatore Provinciale di Reggio Calabria della Confederazione. La Conf.Agr.Italy è firmataria di contratti collettivi nazionali al CNEL e aderente al CIU e nasce con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’imprenditorialità in agricoltura, favorendo la cooperazione tra le imprese, incentivando le filiere agricole verso la transizione 4.0 per una futura Green Community.

La dott.ssa Modaffari altresì è stata inserita come membro della redazione della testata giornalistica aderente a Confagritaly, “Spazio Imprese Magazine“, che verrà presentata il 18 Gennaio presso Palazzo Madama in Roma alla presenza dell’ intero staff della redazione di cui fa parte la Modaffari Maria S., il dott. Alessandro Aster, il Presidente dott. Antonio Grieci, con i saluti istituzionali del Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro Sen. Claudio Durigon, Sen. Andrea Paganella, l’Europarlamentare On. Matteo Adinolfi, On. Gianfranco Rotondi, On. Marco Cerreto, Andrea Tardiola direttore generale dell’INAIL, Alessandro Sansoni Consigliere Nazionale dell’ordine dei giornalisti, Francesco Carpano Consigliere dell’Assemblea Capitolina.