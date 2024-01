Reggio Calabria, come disostruire “le vie aeree in età pediatrica”

StrettoWeb

Venerdì 19 Gennaio u.s., presso la nuova Scuola Primaria San Sperato, unità scolastica dell’Istituto Comprensivo San Sperato Cardeto, ha avuto luogo una “lezione informativo/dimostrativa sulle manovre di Disostruzione delle vie aeree in età pediatrica” a cura del Rotary Club di Reggio Calabria Est – distretto 2102 Italia. Dopo i saluti introduttivi del Dirigente Scolastico reggente, Carmela Lucisano, Past Presidente del club Rotary Reggio Est, la tematica è stata sviluppata dal Dott. Giuseppe Casile dell’associazione Simeup. Docenti e Genitori del territorio, ai quali era destinato l’incontro, si sono dimostrati estremamente interessati, hanno seguito con attenzione la “lezione” del Dott. Casile che, nella fase finale, li ha coinvolti anche in simulazioni dimostrative.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.