“Educazione digitale per un web sicuro“, contro il cyberbullismo. Alla scuola primaria di Catona centro (via Regina Elena) si terrà un incontro contro il bullismo digitale, venerdì 19 gennaio c.a. alle ore 16:00. L’incontro fa parte del progetto dell’I.C. Radice Alighieri di Catona, individuata quale scuola beneficiaria dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria per il “Fondo permanente per il contrato del fenomeno del Cyberbullismo“.

Di seguito la locandina con gli interventi: