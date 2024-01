Reggio Calabria, canale di scolo sommerso da erbacce: per questo la zona si allaga | FOTO

StrettoWeb

La zona di Ravagnese e precisamente vicino al Ponte Menga nella zona sud di Reggio Calabria, ogni volta che piove diventa un fiume in piena tutta la via. Oltre all’enorme presenza di rifiuti sotto il Ponte, il canale di scolo che costeggia la via Saracinello è sommersa da erbacce e piante che non fanno defluire l’acqua e infatti ad ogni pioggia tutta la zona si allaga.

Sono diverse le segnalazioni dei residenti della zona che ad ogni alluvione non possono rientrare in casa e spesso l’acqua arriva fino agli sportelli delle auto creando anche danni alle vetture: se si pulisse per bene il canale di scolo probabilmente si eviterebbero questi problemi.