Reggio Calabria: Barbara Floridia al liceo scientifico Alessandro Volta

La presidente della commissione parlamentare di vigilanza Rai, senatrice Barbara Floridia, lunedì 22 Gennaio alle ore 10 ospite del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria. L’occasione è offerta dall’incontro che si terrà in aula Socrates nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta dell’Istituto, guidato dalla dirigente scolastica Maria Rosa Monterosso, e del potenziamento delle competenze di cittadinanza e digitali.

Il seminario “Digitale e Carriere STEM: una sfida per la scuola” si configura come un confronto tra scuola e istituzioni sul tema dell’innovazione e della comunicazione in un momento in cui è necessario accogliere gli stimoli della società e del futuro senza dimenticare tradizione e identità.

La presenza della senatrice Barbara Floridia, già sottosegretaria di Stato al Ministero dell’istruzione del governo Draghi e docente di Italiano e Latino, vuole sottolineare una partecipazione attiva e di confronto delle istituzioni all’interno della comunità scolastica, su un tema quale quello dell’innovazione e comunicazione, in cui la cooperazione fra le istituzioni e la scuola deve essere solida, seria e costante.

Un momento di approfondimento e di dibattito che vuole far accrescere la consapevolezza di una scuola in continuo movimento, che cambia pelle e si trasforma, in cui la presenza di un rappresentante istituzionale come la senatrice Floridia intende arricchire la discussione attraverso una particolare attenzione sul tema e sul ruolo che gli attuali mezzi digitali hanno riguardo lo sviluppo e l’evoluzione della scuola, in una veste del tutto nuova rispetto a come abbiamo imparato a conoscerli fino ad oggi.

