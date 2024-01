Reggio Calabria, auto in fiamme sull’A2 allo svincolo del Porto

StrettoWeb

Paura nella tarda mattinata di oggi sull’A2 del Mediterraneo all’altezza dello svincolo Porto a Reggio Calabria. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è andata in fiamme durante la marcia. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale che ha regolato il traffico.