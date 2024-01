Reggio Calabria, Associazione Don Lorenzo Milani: “grazie alle comunità per Minori”

StrettoWeb

“L’associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani da anni impegnata nell’ambito del terzo settore della nostra città ed in modo particolare in tutte quelle che sono le attività collegate al mondo della devianza minorile, esprime un grandissimo ringraziamento per tutto il lavoro svolto in questi anni da tutte le comunità per Minori che sono presenti in città, punto di riferimento essenziale sia per i servizi sociali sia per il Tribunale dei minorenni“. Lo si legge in una nota stampa dell’associazione Don Milani.

“Operatori, grandi professionisti del settore che nonostante svariate difficoltà rappresentano un punto di riferimento importantissimo per il recupero di questi ragazzi. Perché un futuro diverso ci può essere. Noi della Don Milani vi diciamo grazie“, conclude il Presidente dell’associazione, Filippo Pollifroni.

