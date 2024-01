Reggio Calabria, Ass. Don Milani: “stima per il Tribunale dei minorenni”

StrettoWeb

“L’Associazione di volontariato Don Lorenzo Milani da anni impegnata nell’ambito del terzo settore della nostra città ed in modo particolare in tutte quelle che sono le attività collegate al mondo della devianza minorile, esprime quelli che sono i più sentiti apprezzamenti di stima per il lavoro che da sempre in questa città svolge una grandissima Istituzione, stiamo parlando del Tribunale dei minorenni che con i suoi grandi magistrati come di tutto il personale, rappresenta un punto di riferimento per tutta la collettività“. Lo si legge in una nota stampa dell’Associazione Don Milani di Reggio Calabria, a firma del presidente Dr Filippo Pollifroni.

“Noi come organismo di volontariato che opera in questo settore nel nostro piccolo faremo sempre di tutto per essere da supporto al raggiungimento del recupero di questi ragazzi per dargli una nuova possibilità di vita.

Per essere liberi di Scegliere grazie al grande progetto del Presidente del Tribunale dei Minorenni di Catania Dr Roberto Di Bella”, conclude la nota stampa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.