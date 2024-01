Reggio Calabria, Area Grecanica: senza lingua niente benefici

StrettoWeb

“La Strategia Nazionale per le Aree Interne dedicata all’Area Grecanica può esistere in assenza del suo prerequisito fondamentale: la minoranza linguistica greca di Calabria? No. Molti dei vantaggi e dei benefici che la Legge accorda al basso ionio reggino derivano proprio da questo bistrattato elemento, di cui la pubblica amministrazione sembra ricordarsi solo in occasione di importanti stanziamenti economici o quando esso diviene propedeutico a difendere un privilegio.

Una riflessione sorge spontanea dalla cronaca relativa all’annullato avviso pubblico diramato dal Comune di Bagaladi, il quale, in qualità di ente locale capofila si approntava a conferire degli incarichi esterni per avviare quanto previsto dalla SNAI nell’Area Grecanica“.

A proporre la riflessione è lo studioso Francesco Ventura, in riferimento alla procedura annullata “per mero errore materiale” dal Comune di Bagaladi, la quale prevedeva la selezione di cinque esperti per una retribuzione complessiva di 164.400 euro. Si è appreso dalla stampa infatti che ne fosse stato chiesto l’annullamento in autotutela da parte dei sindaci di Bruzzano Zefferio, Cardeto, Ferruzano, Montebello Ionico, Roccaforte del Greco e Roghudi, mentre nulla è noto in merito all’orientamento dei Comune di Bova, San Lorenzo e Staiti, anch’essi interessati.

“Gli Enti Locali, quando vogliono e se lo ritengono opportuno, hanno un loro ruolo e peso. Dispiace però che questa consapevolezza in tema di greco calabro sia ad intermittenza, si veda l’assoluta mancata presa di posizione sulla questione attorno l’attivazione degli sportelli linguistici, un fascicolo tutt’altro che chiuso – commenta Ventura – Per quanto riguarda l’ambito territoriale di minoranza linguistica, che esula alcuni dei Comuni interessati dalla SNAI, si ritiene opportuno insistere sul pretendere attivamente una condotta efficace ed efficiente da parte della pubblica amministrazione, la quale potrà esistere solo se avverrà un cambio di sensibilità sulla tematica“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.