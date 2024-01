Reggio Calabria, Angela Marcianò lancia l’allarme per Pentimele: amianto killer, “Falcomatà si ispira a film horror”

StrettoWeb

“È così che il sito dell’ex fiera agrumaria di Pentimele è stato più volte definito negli anni passati per la significativa mole di amianto, che caratterizza tutte le costruzioni presenti su quel territorio. Tutti in Città conoscono il problema.

Eppure, adesso, ci sono 4 milioni e 500 mila euro del PNRR e quindi c’è lavoro per tutti. Dunque che si fa ? Si procede, come per la pista ciclabile : di corsa, senza criterio e quel che è peggio, in questo caso, accatastando rifiuti in modo indifferenziato e senza un adeguato Piano per lo smaltimento dell’amianto, che giace in quantità industriali lungo tutto il cantiere. Se non altro, si dovrebbe considerare che le polveri d’amianto sono notoriamente cancerogene. Non vi è traccia di nessun “cartello di cantiere”, seppure l’obbligo di affiggerlo in maniera ben visibile sia disciplinato da due normative differenti, ovvero il Testo Unico dell’Edilizia e il Testo Unico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro. L’andazzo di questa amministrazione forse si ispira ad un film dell’orrore. I miliardi, che avete da spendere e da elargire, vi stanno accecando del tutto e NON È’ UMANAMENTE AMMISSIBILE. * Evito di evidenziare che sarebbe anche giuridicamente inammissibile perché alla gente,ormai, viene da ridere”. E’ questo il post pubblicato su facebook da Angela Marcianò, brillante consigliere comunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, le immagini dall'ex fiera agrumaria di Pentimele in totale degrado

