Reggio Calabria, ambulanti in protesta: “Falcomatà dichiara guerra, siamo stati presi in giro” | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Detto, fatto. Con la pioggia e con il vento. Alle parole hanno fatto seguire i fatti, gli ambulanti di Reggio Calabria, che sono scesi per strada a protestare nonostante l’incontro di ieri con l’Assessore Lanucara. I motivi riguardano le concessioni relative ai posteggi dei commercianti, prima concesse e rinnovate e poi ritirate. La manifestazione è partita dal piazzale Botteghelle ed è terminata a Piazza Italia. StrettoWeb l’ha seguita intercettando pensieri, umori, parole.

“Centinaia di Comuni in Italia hanno rinnovato le concessioni dei posteggi, Reggio Calabria con una furbata applica la Bolkestein”, hanno denunciato gli ambulanti in un cartellone esposto nei propri mezzi, che hanno viaggiato alla volta del centro. In un altro si legge: “Falcomatà dichiara guerra agli ambulanti di Reggio Calabria, A.n.a. Ugl chiede subito i rinnovi come previsto dalla Legge dello Stato italiano”.

Protesta ambulanti Reggio Calabria: le immagini

Protesta ambulanti Reggio Calabria, le parole dei commercianti

“Il Comune – ha spiegato il segretario regionale Ana Ugl Domenico Fimiano – ha approvato una determina il 29 dicembre in cui ha messo a bando tutte le concessioni dei mercati entro l’anno successivo. Il giorno dopo il Governo ha approvato il DDL Concorrenza, che sancisce il rinnovo automatico delle concessioni. Quindi questo è uno sgarbo del Comune, che poteva aspettare qualche giorno in più. L’Assessore Lanucara ha redarguito i dirigenti, dicendo che potevano aspettare 24 ore in più e chiedendo di sospendere la manifestazione, ma noi non potevamo accettare, perché abbiamo chiesto il ritiro della determina”.

Il segretario regionale Ana Ugl Domenico Fimiano spiega i motivi della protesta

“Siamo stati educati, ma ci hanno preso in giro e voltato le spalle, quindi adesso basta”, è quanto ha dichiarato Antonio Catania, Vicepresidente Ana Ugl Reggio Calabria. Lo stesso ha lasciato poi la parola a Michele Florio, Presidente di Ana Ugl: “manifestiamo dopo diversi incontri, con delle promesse sui rinnovi, ma ad oggi non ci sono novità. Avevamo fatto un ricorso per la determina, ma il Comune a un giorno dall’uscita della Legge Nazionale ha preparato un’altra determina a ritiro delle concessioni. Le concessioni erano state rinnovate dal Comune, erano a scadenza 2032, ma poi le hanno ritirate. Perché? Vogliamo che rinnovino subito le nostre concessioni, visto che siamo già assegnatari di posteggi, e che mettano a bando le altre, con relativa sistemazione del mercato. Ma il prima possibile, perché siamo stanchi”.

“Ci hanno negato i mercatini a dicembre, avevamo fatto la domanda per la domenica. Ce li hanno vietati. Il nuovo Assessore, Marisa Lanucara, ha iniziato però bene, ci ha ascoltato, anche se non abbiamo potuto cedere alle sue richieste”, ha aggiunto un altro commerciante, Salvatore Alessandria.

I rappresentanti degli ambulanti in protesta a Reggio Calabria