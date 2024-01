Reggio Calabria, al Panella-Vallauri la sperimentazione del percorso di istruzione quadriennale

StrettoWeb

L’ITT Panella Vallauri conferma la sua lunga tradizione di scuola innovativa. E’ stata, infatti, accolta con favore dal Ministero dell’Istruzione e del Merito la proposta progettuale che consentirà la sperimentazione del percorso di istruzione quadriennale, a partire dal prossimo anno scolastico 2024-2025, nell’ambito dell’indirizzo Elettronica, articolazione elettrotecnica. L’Istituto tecnico cittadino amplia così la propria offerta formativa, offrendo la possibilità agli studenti ed alle loro famiglie di accorciare la strada verso il diploma, accelerando i tempi di accesso all’ITS – Istituto Tecnologico Superiore -, all’Università e al mondo del lavoro così come avviene negli altri Paesi dell’Unione Europea.

A partire dal prossimo settembre, a fianco dei tradizionali percorsi quinquennali, sarà attivo un corso quadriennale di Elettrotecnica strutturato nell’ambito di una progettazione integrata che coinvolge la fondazione ITS per l’efficienza energetica di Reggio Calabria, la Città Metropolitana con corsi di formazione professionale, autorevoli aziende del settore, ma che vede anche il supporto del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, di Confindustria e Camera di Commercio, dell’Ordine degli Ingegneri, dell’Ordine dei Periti e di ANPAL.

“Il percorso integrato “4+2”, elaborato dai professori Ing. Antonio Garescì, Carmelo Giordano, Antonella Iachino, Stefano Infantino, Antonio Moscato, Antony Ragonese, Francesco Saraceno, approvato dal Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto, – afferma il Dirigente scolastico prof.ssa Teresa Marino – intende offrire una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie che riguardano l’efficientamento energetico in termini di sostenibilità. Si accorceranno i tempi di conseguimento del diploma, ma si implementerà qualitativamente la formazione degli studenti prevedendo spazi privilegiati di integrazione nelle ore di potenziamento delle discipline, nelle ore laboratoriali, nei periodi aggiuntivi di attività didattica rispetto al calendario scolastico ordinario. L’offerta formativa si arricchisce di contenuti ed esperienze per garantire ai nostri giovani una formazione di alto profilo, riducendo sempre più la distanza tra istruzione e mondo del lavoro, offrendo maggiori opportunità di impiego e rendendo più competitivo il sistema produttivo, grazie all’alleanza tra scuola, territorio ed impresa”.

L’offerta formativa prevede infatti: attività di potenziamento delle competenze di base in chiave orientativa; co-conduzione dei percorsi di apprendimento anche nei laboratori 4.0 già finanziati all’ITS con i fondi del PNRR (robotica- efficienza energetica-meccatronica con stampanti 3D, manifacturing, solar lab, building lab, cad-cam lab, techlab); viaggi studio all’estero, nel secondo anno, per sviluppare competenze linguistiche da certificare e, nel terzo anno, per esperienze riconducibili a PCTO in aziende del settore di riferimento; esperienze in Alternanza scuola-lavoro ed apprendistato; Project work; Design thinking.

La presentazione del nuovo corso quadriennale, a cura dei docenti promotori e del dirigente scolastico dell’Istituto, Prof.ssa Teresa Marino, avrà luogo il 27 gennaio alle ore 18.00 presso l’Aula magna dell’istituto Panella Vallauri in via Cuzzocrea a Reggio Calabria.

