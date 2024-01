Reggini emigrati tornano in città per l’iniziativa di Ripepi e Bandecchi: “i cittadini si devono svegliare”

StrettoWeb

Lavori in corso al Teatro Cilea di Reggio Calabria per l’iniziativa di domani di Massimo Ripepi, consigliere comunale di opposizione e Stefano Bandecchi, sindaco di Terni. Il leader di Alternativa Popolare appoggerà Ripepi nel progetto “Rivoluzione Rheggio” con cui l’ex esponente si Fdi si candiderà a sindaco alle prossime elezioni comunali in alternativa al Centro/Destra ed al Centro/Sinistra. Per questo evento molti reggini residenti in altre regioni sono arrivati in città: “noi siamo per la politica del fare e per cambiare le cose. Ripepi è una speranza importante per la città. Ci dobbiamo svegliare, abbiamo il dovere di migliorare Reggio. Non c’è colore politico che tenga, la nostra città va risollevata e tutelata”.

Ripepi, per ultimo, lancia un appello ai reggini: “vi aspetto insieme a Stefano Bandecchi, domani alle ore 17 al Teatro Cilea. Solo l’unione dei soldati coraggiosi, liberi e forti potrà far risorgere Rheggio. Non mancate”.

