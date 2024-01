I reggini dell’Atletica Barbas inaugurano la nuova stagione: i risultati ottenuti a Napoli

StrettoWeb

Alla presenza di Stefano Mei, presidente nazionale Fidal, lo scorso weekend si è svolta una manifestazione di atletica leggera all’interno del “Palavesuvio”, a Ponticelli, alle porte di Napoli. Oltre trecento gli atleti, dalle categorie giovanili agli assoluti, maschili e femminili. Ai nastri di partenza anche l’Atletica Barbas, presente con un nutrito gruppo di atleti. Eccellenti i risultati conseguiti dal sodalizio reggino guidato dal presidente Salvatore Calcagno. Alessandro Manzo si è aggiudicato gli 800 m ragazzi, secondo posto nei 1000 cadette per Alessia Morabito. Sul podio anche Ilaria Musolino e Riccardo Belvedere, rispettivamente nel lungo cadette e cadetti.

Le parole del direttore tecnico e i prossimi appuntamenti

“Le gare indoor – ha affermato a margine dell’evento il direttore tecnico Luigi Barbarello – rappresentano per gli atleti un momento di verifica importante in vista della tradizionale stagione all’aperto. I risultati ottenuti fanno ben sperare per un 2024 all’altezza delle aspettative”. Prossimi appuntamenti per gli atleti reggini le gare campestri del calendario regionale, con un occhio di riguardo a quella in programma il 17 marzo nella suggestiva cornice dei vigneti del Casale Tramontana, organizzata dall’Atletica Barbas come da tradizione.