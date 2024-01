Reggina, il Portici esonera l’allenatore prima del match contro la Fenice (come all’andata)

StrettoWeb

Una incredibile coincidenza anticipa il match tra la Fenice Amaranto e il Portici, in campo mercoledì pomeriggio, 31 gennaio, alle ore 14.30 al Granillo. Il club campano, infatti, ha comunicato l’esonero dell’allenatore Andrea Ciaramella, ufficializzato il giorno dopo la sconfitta interna contro l’Igea Virtus. All’andata ci fu praticamente un epilogo identico: a qualche giorno dalla sfida contro la Fenice Amaranto, ma a Portici (e sempre in infrasettimanale), la società esonerò Grimaldi, chiamando Ciaramella.

Proprio Ciaramella è oggi l’allenatore esonerato. “In data odierna il Portici 1906 comunica di aver sollevato dall’incarico mister Andrea Ciaramella. Insieme al tecnico si è dimesso anche mister Pasquale Bovienzo, che aveva sposato la causa della società per la presenza di Ciaramella. Ringraziando i due allenatori per il lavoro, l’impegno e la dedizione, la società augura loro le migliori fortune professionali e non”, si legge. Da capire se tra oggi e domani, prima della partenza per Reggio Calabria, il Portici riuscirà a individuare un nuovo allenatore.

