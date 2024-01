Reggina, infermeria piena per la Fenice: out 5 titolari. E col San Luca mancherà Barilla: le ultime

StrettoWeb

E’ di nuovo piena emergenza infermeria per la Fenice Amaranto, che ha perso diversi pezzi – tra i titolari, over – prima e durante la sfida vinta domenica al Granillo contro l’Acireale. Indisponibili alla vigilia Rosseti e Renelus, si sono poi fermati Porcino (dopo dieci minuti) e Mungo, costretti al cambio. A questi da aggiungere le condizioni di Zanchi e il giallo con diffida a Barillà, che salterà il match di domenica prossima sempre al Granillo contro il San Luca. Per Trocini è emergenza piena.

Fenice Amaranto, le condizioni degli infortunati

Intanto la società, tramite i propri canali ufficiali, ha aggiornato circa le condizioni degli infortunati. “Domenico Mungo, Lorenzo Rosseti e Bertony Renelus sono stati sottoposti oggi ad esami strumentali – si legge – Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una infiammazione all’adduttore destro per Domenico Mungo, un’elongazione al polpaccio sinistro per Lorenzo Rosseti e un’elongazione del bicipite femorale per Bertony Renelus. Da valutare i tempi di recupero. Antonio Porcino, sostituito al minuto 11 durante la gara con l’Acireale, sarà sottoposto ad esami strumentali nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Andrea Zanchi, il difensore ha iniziato oggi lavoro differenziato dopo un problema al flessore destro”.