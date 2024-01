Reggina, la Fenice saluta un altro calciatore: va via Giuseppe Coppola

StrettoWeb

La Fenice Amaranto saluta Giuseppe Coppola. Il giovane attaccante torna alla Pro Vercelli, così come comunica il club amaranto. “LFA Reggio Calabria comunica di aver raggiunto l’accordo con la Pro Vercelli per la risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Giuseppe Coppola. Il Club augura a Giuseppe le migliori fortune per il futuro”. Il calciatore era arrivato in prestito, giocando da titolare all’inizio e segnando anche nel finale a Portici, prima vittoria stagionale della squadra amaranto.

Poi però, col rientro di Rosseti e l’arrivo di Bolzicco, è scomparso dai radar. Adesso è l’ennesimo calciatore a salutare della lunga lista dei giocatori in uscita di questa sessione invernale. Una sessione che, all’inizio – secondo quanto raccontato dai vertici societari – avrebbe dovuto portare a movimenti di sostanza, importanti, per rinforzare l’organico. Alla fine, come sempre, la pillola ai tifosi è stata addolcita: niente grandi interventi, solo qualche under per puntellare, come effettivamente accaduto.