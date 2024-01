Reggina, la Fenice annuncia: “presentata manifestazione d’interesse per il Sant’Agata”

StrettoWeb

La Fenice Amaranto ha presentato ufficialmente la manifestazione d’interesse per il centro sportivo Sant’Agata. Lo ha fatto attraverso una nota stampa comunicando che “in data 04/01/24, è stata presentata manifestazione di interesse per l’assegnazione per sei mesi del Centro Sportivo Sant’Agata”.

La Fenice ha approfittato del bando semestrale, con scadenza giugno, semplificato dalle condizioni richieste dalla Città Metropolitana. Solo una parte di centro sportivo, incluso di foresteria, a 5 mila euro al mese. Praticamente le stesse condizioni che ha avuto la società fino a metà dicembre. Un modo per venire incontro al club di Ballarino, in attesa del bando definitivo di tutto il Sant’Agata. E su questo si vedrà, considerando che l’imprenditore catanese ha fatto intendere che tutto il centro sportivo ha un certo costo, considerando la situazione in cui versa.

Intanto la società ha comunicato che si allenerà a Campo Calabro. “Ringrazio il Sindaco del Comune di Campo Calabro Rocco Alessandro Repaci per averci messo nelle condizioni di poter usufruire del campo di calcio campese “Parrinello-Repaci” per gli allenamenti della prima squadra”. Queste le dichiarazioni del direttore generale Antonino Ballarino che aggiunge: “Mi preme fare i complimenti al Sindaco, ai consiglieri comunali e ai dirigenti del comune di Campo Calabro per questa nuova struttura, completamente all’avanguardia e riqualificata con un terreno sintetico di ultima generazione. Ringrazio anche l’ingegnere Giorgio Laganà Responsabile Area Tecnica del Comune di Campo Calabro per l’ospitalità dimostrata e per aver trovato tutte le soluzioni necessarie affinché potessimo svolgere nei migliori dei modi gli allenamenti”.