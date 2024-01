Reggina, Fenice-Acireale senza tifosi ospiti: vietata la trasferta per incroci pericolosi

StrettoWeb

Acireale è una delle piazze più importanti del girone I di Serie D, in termini di storia, blasone e tifoseria. Ci si sarebbe aspettata, dunque, una buona presenza al Granillo per domenica 14, in occasione della sfida in casa della Fenice Amaranto. Nulla da fare. La trasferta è stata vietata. Allo stadio di Reggio Calabria ci saranno solo quelle poche migliaia di supporters amaranto, in realtà sempre meno sugli spalti e in numero minore anche agli abbonati, al netto di quanto comunicato dal club.

Fenice Amaranto-Acireale, le motivazioni della trasferta vietata ai tifosi siciliani

La comunicazione della trasferta vietata è stata comunicata dalla stessa società siciliana. Il motivo è legato a possibili incroci pericolosi con i siracusani, diretti a Locri. Per questo, neanche i tifosi aretusei potranno recarsi in provincia di Reggio Calabria. “A seguito del testo trasmesso dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, si comunica che, su base della nota che indica che le compagini siciliane legate alle squadre dell’Acireale e del Siracusa si troverebbero ‘a percorrere parte dello stesso tratto stradale per raggiungere le rispettive sedi di gara nella provincia di Reggio Calabria, con un innalzamento dei rischi’, è stato deciso che la trasferta viene vietata ad entrambe le tifoserie. I residenti nella provincia di Catania, quindi, non potranno assistere al match tra LFA Reggio Calabria e Acireale, così come i siracusani non potranno assistere a Locri-Siracusa”.