Sabato negativo per le due formazioni giovanili della Fenice Amaranto. Juniores Nazionali sconfitti a Castrovillari per 4-0, mentre l’Under 17 perde il derby reggino in casa del ReggioRavagnese – al Longhi Bovetto – che allunga in vetta proprio sugli amaranto.

Domani attesa per la prima squadra, al Granillo contro il San Luca per un altro derby reggino.

