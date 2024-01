StrettoWeb

In attesa di novità sul fronte entrate, la Fenice Amaranto continua a ufficializzare operazioni in uscita. Ieri Aquino, oggi Bright, che si aggiungono a quelli già salutati nelle scorse settimane.

“LFA Reggio Calabria comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Bright. Il Club augura a Kevin le migliori fortune per il futuro”. Così in una nota il club amaranto.