Reggina, altro addio per la Fenice Amaranto: saluta Aquino

La Fenice Amaranto continua ad operare sul mercato praticamente solo in uscita, al netto dell’unico nuovo arrivo, quello di Renelus. E così, dopo aver salutato diversi calciatori nella finestra del mercato Dilettanti, anche quello dei Prof si apre con una risoluzione, quella del difensore Aquino.

“LFA Reggio Calabria – si legge in una nota ufficiale -comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luigi Aquino. Il Club augura a Luigi le migliori fortune per il futuro”. Il giocatore, sceso in campo in qualche occasione, ha anche messo a segno una rete, ad Acireale.