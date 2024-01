Il reel dell’anno 2023 è reggino: Bova Marina protagonista al Premio Nazionale IgersItalia

StrettoWeb

Per il terzo anno consecutivo, un contenuto digitale della Calabria è protagonista al Premio Nazionale IgersItalia. È il reel di Fortunato Tripodi ad aggiudicarsi la categoria reel dell’undicesima edizione della competizione nazionale fra le più prestigiose del settore, volta a valorizzare le migliori produzioni digitali di fotografi amatori, fotografi professionisti e content creator, sostenuta da eccellenti partner come Lonely Planet, AdnKronos, Cosmico, Comin and Partners, Future Food Institute e Cinecittà.

“Raccontata in modo eccellente una parte di Calabria sconosciuta”

Proprio negli studi di Cinecittà, presso la prestigiosa Sala Fellini, Fortunato Tripodi è stato premiato da Domenico Rizzo, content creator vibonese, giudice del premio e vincitore della stessa categoria nell’edizione precedente. “Tra i tantissimi Reels candidati per il titolo di miglior Reel dell’anno – afferma Domenico Rizzo – io e i mie colleghi giudici, siamo rimasti folgorati dalle bellissime riprese che, mescolandosi alla perfezione con un montaggio dinamico e alla musica scelta, hanno raccontato in modo eccellente quella parte di Calabria ancora molto sconosciuta ai più e centrando pienamente il tema del concorso Paesaggio Italiano”.

Chi è Fortunato Tripodi: la sua storia e quel video realizzato per caso, “mentre ero impegnato nella campagna anti incendio”

Fortunato Tripodi, conosciuto con il nome di Alvin, è un artista a 360 gradi innamorato del territorio che vive intensamente. E’ cantante, presentatore, produttore televisivo e ideatore di una moltitudine di progetti che ha realizzato per promuovere le culture, le tradizioni e la gente della provincia di Reggio Calabria, in particolare quelle dell’Area Grecanica e Aspromontane.

“Il video è stato girato mentre ero impegnato nella campagna di antincendio boschivo con l’utilizzo di apr, sostenuta dalla regione Calabria attraverso l’operazione Tolleranza Zero. Quel giorno mi sono state assegnate le zona di Bova e Bova Marina e mentre le sorvolavo col mio drone mi sono reso conto che stava succedendo qualcosa di bello sotto i miei occhi. Per la prima volta dentro me, ammirando tanta bellezza, sentivo scardinare concetti e sensazioni che solitamente associamo a episodi brutti, spiacevoli e confusionari, proprio come nei versi della canzone che ho utilizzato successivamente in fase di montaggio: toccare il fondo, non capire più niente.

“Queste sensazioni hanno lasciato spazio alla consapevolezza interiore e sensoriale di vivere in una regione benedetta da Dio. Sono rimasto qualche minuto lì, “toccando il fondo”, senza più capire nulla. Ma in realtà avevo capito tutto: viviamo in un posto meraviglioso. Sono felicissimo di aver partecipato ad un evento di tale importanza e rilevanza nazionale – continua -, in un luogo magico come gli studi di Cinecittà, nel giorno dell’anniversario della nascita di Fellini, e rappresentato la nostra Calabria vincendo una delle categorie a premio”.

La soddisfazione dei vertici IgersItalia Calabria

Soddisfatti per la vittoria di Tripodi anche i vertici dell’Associazione IgersItalia che operano in Calabria Salvatore Borzacchiello – Admin di IgersItalia e Community Manager di Igers Reggio Calabria – e Federico Falvo – Regional Manager di Igers Calabria. “Alvin ha meritato di vincere questo prestigioso titolo per le sue abilità da content creator e di storyteller – affermano i due – Come lui stesso ha dichiarato questo è un riconoscimento ai calabresi impegnati a diffondere la bellezza della nostra amata regione. Ma non solo. Questa è per noi la giusta e meritata ricompensa per lo straordinario instancabile lavoro dei community manager di tutte le communities Igers calabresi che con passione, professionalità e tenacia dedicano del tempo alla loro terra e alle migliaia di persone che si sentono parte di questo progetto e che contribuiscono al racconto di questa splendida regione”.

