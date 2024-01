Recruiting Day: a Casali del Manco lo spopolamento si combatte con il lavoro

StrettoWeb

Favorire l’inserimento nel mercato del lavoro. Con questo scopo, il Comune di Casali del Manco, insieme a Randstad Italia, agenzia per il lavoro affermata a livello europeo, hanno organizzato ieri pomeriggio il “Recruiting Day”. Nella sala consiliare di località Trenta sono arrivati circa settanta cittadini, muniti di curriculum vitae, pronti a sostenere colloqui con i rappresentanti dell’agenzia, per mettersi in gioco e mettere a disposizione le proprie competenze ed esperienze, per misurarsi in nuove esperienze lavorative.

L’evento, promosso dal Vice Sindaco Arsenia De Donato e realizzato con il supporto del settore Politiche sociali, è nato con l’idea di fornire

opportunità lavorative ai cittadini di qualunque età e con qualunque titolo di studio. “Il Recruiting Day è stato un appuntamento importante – ha dichiarato il Sindaco Francesca Pisani – al quale la popolazione casalina ha risposto con grande interesse”.

“Tra le priorità di questa giunta c’è certamente la lotta allo spopolamento del

nostro territorio e infatti siamo impegnati non solo nel potenziamento dei servizi, ma anche nel miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e quindi nel fornire motivi validi per non andare via, primo fra tutti il lavoro”, ha affermato il primo cittadino.

“Tanti casalini vivono situazioni delicate e precarie e sono in cerca di lavoro – ha

affermato il Vice Sindaco De Donato – non solo giovani, ma anche padri e madri di famiglia. Così ho pensato di adoperarmi per offrire loro un’occasione direttamente sul territorio. Mi preme ringraziare il Sindaco Pisani per il suo supporto incondizionato ed il settore Politiche sociali, che si è occupato dell’organizzazione tecnica dell’incontro”.

Nel frattempo, gli esperti di Randstad, arrivati a Casali del Manco da varie sedi calabresi, hanno dato consigli ai cittadini che si sono presentati all’evento, anche per la stesura dello stesso Cv, ed hanno prospettato loro una serie di offerte lavorative sul territorio, alcune rivolte a laureati ed altre dedicate ad operatori dei settori amministrativo, edile, alimentare, dei trasporti, della manutenzione e della ristorazione. Tra qualche settimana l’agenzia fornirà all’Amministrazione comunale un report dettagliato dei colloqui svolti e dei Cv consegnati.

