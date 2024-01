La Rai torna in Calabria: Linea Bianca tra Camigliatello, Lorica e i Giganti della Sila

StrettoWeb

La Rai torna in Calabria. Dall’estate all’inverno, dal mare alla montagna, le telecamere Rai ne approfittano spesso per tornare nella Regione punta dello stivale. Linea Bianca, il programma condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi con Lino Zani, sono in Calabria per raccontare le sue montagne e le sue tradizioni.

Le registrazioni di questi giorni saranno utili alla puntata che andrà in onda sabato 24 febbraio alle ore 14 su Rai Uno. Tra i paesaggi mostrati, i territori di Camigliatello, Lorica, la riserva naturale i Giganti della Sila, realizzati nell’ambito della convenzione tra Rai Com, Regione Calabria e Film Commission Calabria.

