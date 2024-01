La provincia di Cosenza si arricchisce di una nuova biblioteca comunale

StrettoWeb

“Su invito del Sindaco Stefano Graziano ho partecipato all’inaugurazione della Biblioteca comunale di prossimità del comune di Paludi, finanziata con il Bando Biblioteche regionale con una dotazione di 4,6 milioni di euro e dedicata alla memoria di Palmino Maierù, amministratore e studioso che tanto ha dato alla comunità paludese. In qualità di Presidente della Terza Commissione Regionale Attività Culturali ho ribadito l’importanza che riveste l’apertura di strumenti culturali come le biblioteche”.

“La nostra regione, su impulso del Presidente Occhiuto e della Vice Presidente Princi, sta prestando massima attenzione alla questione. Inoltre per cercare di rendere ancora più decisivo il ruolo delle biblioteche e degli istituti culturali calabresi sto lavorando per dare alla Calabria finalmente una legge organica sulla cultura, che ad oggi manca. È questa la giusta direzione per tutelare e valorizzare il nostro immenso patrimonio storico e culturale”. Lo dichiara Pasqualina Straface, Consigliere Regionale.