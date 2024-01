La dolce prima volta della Fortitudo Messina: coach Cavalieri esulta contro Catania

StrettoWeb

Per chi ha visto la gara del PalaCalafiore sembrava solo questione di tempo affinchè la Fortitudo Messina potesse vincere la prima gara della sua stagione. Neanche a dirlo, sono passati appena 3 giorni dalla sconfitta onorevole in casa della Viola che i peloritani hanno raccolto i primi, meritati, due punti della loro stagione.

Il match contro il Cus Catania, penultimo in classifica a quota 4 punti (2 dei quali raccolti proprio contro Messina), era l’occasione perfetta, ma riuscirci dopo 3 gare giocate in una settimana era tutt’altro che scontato. La squadra di coach Cavalieri, ex Viola che a Reggio Calabria ha lasciato “qualcosa di incompiuto“, parole sue dell’ultima conferenza al PalaCalafiore (un domani lo vedremo in panchina dall’altra parte dello Stretto?), si è rimboccata le mani portandosi a casa una partita importante con il risultato di 87-82.

Una vittoria di squadra nella quale, a fronte dei 27 punti del catanese Frizzarin, si sono distinti i peloritani Dario Scozzaro, da 22 punti in uscita dalla panchina. Sono 20 i punti di Marinelli, non al meglio contro la Viola. Gloria anche per Simone Cavalieri, figlio del coach, con 14 punti. Una vittoria che ha fatto felici i tifosi messinesi e che potrà rappresentare una buona iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione.

Tabellino Fortitudo Messina-Cus Catania 87-82 (23-29, 39-40, 70-63, 87-82)

Fortitudo Messina: Caporossi 2, Marinelli 20, Scozzaro 22, Di Mauro, S. Cavalieri 14, Nnabuife 9, Giannullo 2, Mollica 3, Giovani, Catania, Kader 8, Tagliano 7.

All. C. Cavalieri.

Cus Catania: Mpeck, Vasta 4, Cuccia, Corselli 9, Frizzarin 27, Prior 15, Valle 17, Vitosis 4, Consoli, Guadalupi 6.

All. Russo.

