Previsioni Meteo Vibo Valentia: Oggi, Lunedì 22 Gennaio poco nuvoloso

Le previsioni del tempo a Vibo Valentia per Lunedì 22 Gennaio si preannunciano abbastanza stabili e senza particolari variazioni.

Durante la notte, il cielo sarà sereno, con copertura nuvolosa prossima allo zero percento. Le temperature si aggireranno attorno ai -2.1°C, percepite come -2.1°C, con venti leggeri attorno ai 2.4km/h provenienti dall’Est – Sud Est. Non sono previste precipitazioni, mentre l’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica di 1031hPa.

La mattina vedrà la comparsa di poche nuvole, con una copertura nuvolosa del 24%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 2°C, percepiti esattamente allo stesso modo, con venti leggeri che soffieranno da Sud – Sud Est a una velocità di 3.9km/h. Non ci saranno precipitazioni, mentre l’umidità aumenterà leggermente al 63%, con la pressione atmosferica che salirà a 1032hPa.

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno ulteriormente, ma la copertura nuvolosa sarà ancora significativa, attestandosi all’87%. Le temperature massime arriveranno a 8.7°C, percepiti come 7.2°C, con venti provenienti da Nord Ovest che raggiungeranno i 10.6km/h. Le precipitazioni saranno assenti, l’umidità sarà del 53%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1031hPa.

La sera si concluderà con un cielo sereno, con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature scenderanno leggermente a 5.5°C, percepite come 4°C, con venti provenienti da Ovest che aumenteranno leggermente di intensità, arrivando a 13km/h. Ancora una volta, non sono previste precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà al 73% e la pressione atmosferica a 1031hPa.

In conclusione, Lunedì 22 Gennaio a Vibo Valentia si prevede un clima abbastanza stabile, con cielo sereno, poche nuvole e una copertura nuvolosa variabile durante la giornata. Le temperature oscilleranno tra valori negativi notturni e massime di 8.7°C nel pomeriggio. I venti saranno generalmente leggeri, e non sono previste precipitazioni significative. Sia l’umidità che la pressione atmosferica si manterranno a valori costanti nel corso della giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno -0.8° perc. -0.8° Assenti 3.3 SE max 5 Scirocco 60 % 1031 hPa 8 nubi sparse 4.6° perc. 4.6° Assenti 2.2 SO max 5.4 Libeccio 60 % 1032 hPa 11 cielo coperto 8.6° perc. 7.7° Assenti 6.3 ONO max 8.2 Maestrale 50 % 1032 hPa 14 nubi sparse 8.4° perc. 7.1° Assenti 8 NO max 10.6 Maestrale 55 % 1031 hPa 17 nubi sparse 5.8° perc. 5.8° Assenti 3.1 O max 5.4 Ponente 68 % 1032 hPa 20 cielo sereno 5.3° perc. 5.3° Assenti 3.9 OSO max 8.2 Libeccio 72 % 1032 hPa 23 cielo sereno 5.5° perc. 4° Assenti 7.1 O max 13 Ponente 73 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:22

