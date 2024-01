Previsioni Meteo Vibo Valentia: Oggi, Lunedì 15 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Gennaio a Vibo Valentia mostrano un’instabilità atmosferica che caratterizzerà l’intera giornata. La mattina inizierà con copiose piogge scroscianti, con temperatura che si aggira intorno ai 7°C e una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento soffierà da sud, portando raffiche intorno ai 14.8km/h. Le piogge continueranno a caratterizzare la situazione atmosferica durante il corso della mattina, con valori di umidità e pressione atmosferica che si manterranno elevati.

Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno, aumentando di entità e causando un aumento delle raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 46.7km/h, con una direzione prevalente da ovest. La temperatura salirà leggermente, attestandosi intorno agli 11-12°C, tuttavia la pioggia moderata e il vento continueranno a caratterizzare il meteo, con una situazione di elevata umidità e pressione atmosferica.

Anche in serata, le condizioni meteorologiche non faranno registrare sostanziali cambiamenti, con piogge leggere e una diminuzione marginale della copertura nuvolosa. Il vento si manterrà forte, proveniente da ovest, e le precipitazioni continueranno ad interessare il territorio di Vibo Valentia, con valori di umidità che si manterranno elevati e pressione atmosferica intorno ai 1007hPa.

La notte, nonostante una diminuzione della probabilità di pioggia, si manterrà caratterizzata da una presenza significativa di nuvole e da venti forti da ovest, con temperatura intorno agli 11-12°C e condizioni di elevata umidità.

In conclusione, le previsioni del tempo indicano che Lunedì 15 Gennaio a Vibo Valentia sarà caratterizzato da una giornata instabile, con piogge leggere, moderate e venti forti che influenzeranno l’andamento meteorologico per l’intera giornata. Si consiglia di prestare attenzione a tali condizioni avverse, soprattutto per coloro che prevedono di muoversi all’aperto, e di tenere sotto controllo gli aggiornamenti meteorologici.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Gennaio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 7.3° perc. 6.6° prob. 10 % 5.3 SSE max 5.8 Scirocco 67 % 1010 hPa 8 pioggia leggera 7.5° perc. 6.5° 0.32 mm 6.3 ESE max 7 Scirocco 80 % 1009 hPa 11 pioggia leggera 8.7° perc. 7.8° 0.36 mm 6.7 OSO max 24.2 Libeccio 89 % 1008 hPa 14 pioggia leggera 11.1° perc. 10.7° 0.86 mm 22.6 O max 40.4 Ponente 92 % 1006 hPa 17 pioggia leggera 11.7° perc. 11.4° 0.7 mm 31.1 O max 45.7 Ponente 92 % 1006 hPa 20 pioggia leggera 11.5° perc. 11.1° 0.56 mm 30.9 O max 45.3 Ponente 92 % 1007 hPa 23 pioggia leggera 11.6° perc. 11° 0.29 mm 31.8 O max 47.1 Ponente 86 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:14