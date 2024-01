Previsioni Meteo Vibo Valentia: Oggi, Domenica 7 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per domenica 7 gennaio a Vibo Valentia prevedono condizioni meteorologiche impegnative con forti piogge e venti intensi. Durante la notte ci sarà una forte pioggia con una copertura nuvolosa del 99% e una temperatura media di 10.9°C. La situazione non migliorerà all’alba con piogge continue e una sensazione termica più fredda, con venti provenienti da ovest raggiungendo velocità di circa 56.4km/h, che potrebbero causare disagi. Durante la mattina, la pioggia si attenuerà leggermente ma non terminerà, con venti costanti e una temperatura percepita di 5.4°C. Durante il pranzo, la pioggia leggera sarà ancora presente con venti ancora intensi da ovest. La situazione non migliorerà neppure durante il pomeriggio, con piogge leggere e venti provenienti da ovest a una velocità di circa 46km/h. La sera sarà caratterizzata da piogge leggere e venti ancora sostenuti.

In conclusione, domenica 7 gennaio a Vibo Valentia sarà caratterizzata da un persistente maltempo con piogge continue e venti intensi da ovest. Si consiglia di prestare attenzione e di prendere le dovute precauzioni a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Tutti i dati meteo di Domenica 7 Gennaio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 forte pioggia 10.5° perc. 10.1° 6.74 mm 54.3 O max 73.6 Ponente 94 % 994 hPa 8 pioggia leggera 9.5° perc. 4.8° 0.29 mm 49.3 O max 64.2 Ponente 79 % 999 hPa 11 pioggia leggera 9.7° perc. 5.2° 0.12 mm 47.6 O max 64 Ponente 66 % 1001 hPa 14 pioggia leggera 9.3° perc. 4.6° 0.39 mm 47.4 O max 62.6 Ponente 65 % 1002 hPa 17 pioggia leggera 8.6° perc. 3.7° 0.62 mm 46.5 O max 61.8 Ponente 71 % 1003 hPa 20 pioggia leggera 8.6° perc. 3.8° 0.72 mm 45.9 O max 60.6 Ponente 73 % 1004 hPa 23 pioggia leggera 8.7° perc. 4.2° 0.76 mm 42 O max 54.9 Ponente 75 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:05